В.Гонтарева не писала заявление об отставке - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Заявление не написано, заявления нет", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
По их словам, В.Гонтарева сегодня, 6 апреля, сообщила активистам, что назначает главу НБУ Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины.
Стоит отметить, сегодня утром под дом председателя НБУ пришли активисты с требованием от В.Гонтаревой уйти в отставку.
Напомним, 3 апреля нардеп Ирина Луценко сообщила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке. В НБУ не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой.