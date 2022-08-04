В Генштабі заявили про складнощі з комплектацією підрозділів рф, які воюють в Україні

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«Керівництво росії намагається припинити відтік особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу за контрактом. Також існує істотний недобір курсантів до військових ЗВО» - сказав Громов.

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За його словами, також, в рамках доукомплектування російських окупаційних військ, розглядається можливість перекидання військовослужбовців рф з Сирії на територію України.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що громадяни росії відмовляються проходити військову службу в армії рф.

Українська розвідка повідомляла, що росія набирає на війну найманців з Центральної Азії та в'язнів.