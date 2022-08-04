В Генштабі заявили про складнощі з комплектацією підрозділів рф, які воюють в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В росії спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу за контрактом. Також існує істотний недобір курсантів до військових ЗВО. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Медіа Центрі "Україна".
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«Керівництво росії намагається припинити відтік особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу за контрактом. Також існує істотний недобір курсантів до військових ЗВО» - сказав Громов.
Деталі
За його словами, також, в рамках доукомплектування російських окупаційних військ, розглядається можливість перекидання військовослужбовців рф з Сирії на територію України.
Доповнення
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що громадяни росії відмовляються проходити військову службу в армії рф.
Українська розвідка повідомляла, що росія набирає на війну найманців з Центральної Азії та в'язнів.