В Генштабе заявили о сложностях с комплектацией подразделений рф, которые воюют в Украине

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В россии наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу по контракту. Также существует существенный недобор курсантов в военные ЗВО. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Медиа Центр "Украина".

Цитата

«Руководство россии пытается прекратить отток личного состава из армии и поэтому планирует изменить законодательство и запретить увольняться из рядов вооруженных сил. Кроме того, наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу по контракту. Также существует существенный недобор курсантов в военные ЗВО» – сказал Громов.

Детали

По его словам, также, в рамках доукомплектования российских оккупационных войск, рассматривается возможность переброски военнослужащих россии из Сирии на территорию Украины.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что граждане россии отказываются проходить военную службу в армии рф.

Украинская разведка сообщала, что россия набирает на войну наемников из Центральной Азии и заключенных.

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