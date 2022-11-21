В Екваторіальній Гвінеї на президентських виборах вп'яте виграв чинний президент, який при владі 43 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Екваторіальній Гвінеї на президентських виборах вп'яте виграв чинний президент Теодоро Обіанґ Нгема Мбасого, який обіймає посаду вже 43 роки.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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В Екваторіальній Гвінеї у неділю відбулися президентські вибори. На черговий термін балотувався 80-річний президент країни Теодоро Обіанґ Нгема Мбасого. Він керує країною з 1979 року, коли він скинув свого дядька, першого президента африканської держави.
Обіанг Нгема при владі вже 43 роки - довше, ніж будь-який глава республіканської держави у світі. Міжнародні правозахисні організації та опозиція називають його диктатором.
Нагадаємо
Наразі вибори тривають у Казахстані. Як показує екзит-пол, чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набрав 82,45% голосів на дострокових виборах.