В Экваториальной Гвинее на президентских выборах в пятый раз выиграл действующий президент, который у власти 43 года

Детали

В Экваториальной Гвинее в воскресенье прошли президентские выборы. На очередной срок баллотировался 80-летний президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он руководит страной с 1979 года, когда он сверг своего дядю, первого президента африканского государства.

Обианг Нгема у власти уже 43 года – дольше, чем любой глава республиканского государства в мире. Международные правозащитные организации и оппозиция называют его диктатором.

Напомним

Выборы продолжаются в Казахстане. Как показывает экзит-пол, действующий президент страны Касим-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов на досрочных выборах.