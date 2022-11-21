В Экваториальной Гвинее на президентских выборах в пятый раз выиграл действующий президент, который у власти 43 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Экваториальной Гвинее на президентских выборах в пятый раз выиграл действующий президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, занимающий должность уже 43 года.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
В Экваториальной Гвинее в воскресенье прошли президентские выборы. На очередной срок баллотировался 80-летний президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он руководит страной с 1979 года, когда он сверг своего дядю, первого президента африканского государства.
Обианг Нгема у власти уже 43 года – дольше, чем любой глава республиканского государства в мире. Международные правозащитные организации и оппозиция называют его диктатором.
Напомним
Выборы продолжаются в Казахстане. Как показывает экзит-пол, действующий президент страны Касим-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов на досрочных выборах.