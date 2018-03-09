В екс-помічника Трампа Пола Манафорта біля суду кинули російський прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Біля федерального суду Олександрії у штаті Вірджинія 8 березня протестуючий кинув російський прапор в екс-голову передвиборного штабу президента США Дональда Трампа, юриста, лобіста, політичного консультанта, колишнього політтехнолога “Партії регіонів” Пола Манафорта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку NBC News.
Чоловік у темних окулярах, із сивою бородою та шапці тримав плакат з двома написами: “Зрадник” і “Брудні гроші”. “Це твій прапор! Російський прапор! Ти продав Америку росіянам. Скільки ти за це отримав?”, — звернувся активіст після того, як жбурнув у політконсультанта російський триколор.
Нагадаємо, згідно з повідомленням Politico, судовий процес у штаті Вірджинія у справі американського юриста, лобіста, політичного консультанту, колишнього політтехнолога “Партії регіонів” та екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа — Пола Манафорта розпочнеться 10 липня.