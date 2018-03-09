В экс-помощника Трампа Пола Манафорта возле здания суда бросили российский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. У федерального суда Александрии в штате Вирджиния 8 марта протестующий бросил российский флаг в экс-главу предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа, юриста, лоббиста, политического консультанта, бывшего политтехнолога “Партии регионов” Пола Манафорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу NBC News.
Человек в темных очках, с седой бородой и шапке держал плакат с двумя надписями: “Предатель” и “Грязные деньги”. “Это твой флаг! Российский флаг! Ты продал Америку россиянам. Сколько ты за это получил?”, — обратился активист после того, как бросил в политконсультанта российский триколор.
Напомним, согласно сообщению Politico, судебный процесс в штате Вирджиния по делу американского юриста, лоббиста, политического консультанта, бывшего политтехнолога “Партии регионов” и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа — Пола Манафорта начнется 10 июля.