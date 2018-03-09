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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50032 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60882 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64141 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103738 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95887 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103913 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110928 просмотра

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В экс-помощника Трампа Пола Манафорта возле здания суда бросили российский флаг

В экс-помощника Трампа Пола Манафорта возле здания суда бросили российский флаг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. У федерального суда Александрии в штате Вирджиния 8 марта протестующий бросил российский флаг в экс-главу предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа, юриста, лоббиста, политического консультанта, бывшего политтехнолога “Партии регионов” Пола Манафорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу NBC News.

Человек в темных очках, с седой бородой и шапке держал плакат с двумя надписями: “Предатель” и “Грязные деньги”. “Это твой флаг! Российский флаг! Ты продал Америку россиянам. Сколько ты за это получил?”, — обратился активист после того, как бросил в политконсультанта российский триколор.

Напомним, согласно сообщению Politico, судебный процесс в штате Вирджиния по делу американского юриста, лоббиста, политического консультанта, бывшего политтехнолога “Партии регионов” и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа — Пола Манафорта начнется 10 июля.

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