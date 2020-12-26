В Ефіопії призначили дату парламентських виборів

Зазначається, що наразі прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед намагається придушити політичне та етнічне насильство в декількох регіонах. Партія Абія вже рік стикається з викликами дедалі жорсткіших етнічних партій, які прагнуть отримати більше влади для своїх регіонів.

Друга за чисельністю населення країна Африки має федеральну систему з 10 регіональними урядами, багато з яких мають прикордонні суперечки з сусідніми областями або стикаються з хвилюваннями на нижчому рівні.

В північному регіоні Тиграй, як вважають, загинули тисячі людей, а 950 тисяч осіб залишили свої будинки після того, як 4 листопада 2020 року почалися бої між регіональними та федеральними силами. Тиграй влаштував власні вибори у вересні наперекір федеральному уряду, який проголосив їх незаконними.

Національна виборча комісія Ефіопії також заявила, що календар виборів на наступний рік не включає виборів у Тіграї. У ній зазначили, що дата голосування у Тиграї буде призначена після того, як тимчасовий уряд, який був створений під час конфлікту, відкриє виборчі кабінети.

Додається, що національне голосування було відкладено з серпня цього року через кризу коронавірусу.

Як повідомляв УНН, в Ефіопії кількість загиблих внаслідок розстрілу мирних жителів у в західній частині регіону Бенішангул-Гумуз, що стався у цю середу, зросла до 222 осіб.