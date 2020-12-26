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В Эфиопии назначили дату парламентских выборов

Киев • УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Эфиопия проведет парламентские выборы 5 июня 2021 года. О таком решении объявила Национальная избирательная комиссия страны, пишет Reuters, передает УНН.

В Эфиопии назначили дату парламентских выборов

Отмечается, что в настоящее время премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пытается подавить политическое и этническое насилие в нескольких регионах. Партия Абия уже год сталкивается с вызовами все более жестких этнических партий, стремящихся получить больше власти для своих регионов.

Вторая по численности населения страна Африки имеет федеральную систему с 10 региональными правительствами, многие из которых имеют пограничные споры с соседними областями или сталкиваются с волнениями на низшем уровне.

В северном регионе Тыграй, как полагают, погибли тысячи людей, а 950 000 человек покинули свои дома после того, как 4 ноября 2020 года начались бои между региональными и федеральными силами. Тыграй устроил собственные выборы в сентябре наперекор федеральному правительству, провозгласившему их незаконными.

Национальная избирательная комиссия Эфиопии также заявила, что календарь выборов на следующий год не включает выборов в Тыграе. В ней отметили, что дата голосования в Тыграе будет назначена после того, как временное правительство откроет избирательные кабинеты.

Добавляется, что национальное голосования было отложено с августа этого года из-за кризиса коронавируса.

Как сообщал УНН, в Эфиопии число погибших в результате расстрела мирных жителей в западной части региона Бенишангуль-Гумуз, произошедшего в эту среду, выросла до 222 человек.

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