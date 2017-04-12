В Дубаї планують побудувати повітряний хмарочос
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Дубаї може з’явитися перший у світі повітряний хмарочос, передає УНН з посиланням на CNN.
Згідно з проектом, футуристичний хмарочос буде підвішеним міцними кабелями до астероїда, який обертатиметься навколо Землі на відстані 50 тис. км від поверхні планети. Супутник буде проходити орбіту по траєкторії у вигляді вісімки у північній і південній півкулях протягом 24-годинного циклу кожен день.
Запропонована структура конструкції найвищої вежі в світі включатиме в себе бізнес-сектор, приміщення для відпочинку і молитов, садовий і сільськогосподарський центри, транспортні станції, які дозволять переміщувати людей і вантажі між земною поверхнею і орбітальною конструкцією, а також місця для магазинів, ресторанів і розважальних закладів.
Зазначається, що дві найвищі секції вежі будуть розташовані на висоті від 17 до 20 тис. метрів над поверхнею і призначені для розміщення релігійних реліквій і поховань.
Найвища точка вежі буде знаходитися на висоті приблизно 32 тис. метрів над землею.
Як повідомляв УНН, у Нью-Йорку збираються побудувати найдовший хмарочос в світі.