В Дубае планируют построить воздушный небоскреб

Согласно проекту, футуристический небоскреб будет подвешен прочными кабелями к астероиду, который будет вращаться вокруг Земли на расстоянии 50 тыс. км от поверхности планеты. Спутник будет проходить орбиту по траектории в виде восьмерки в северном и южном полушариях в течение 24-часового цикла каждый день.

Предложенная структура конструкции самой высокой башни в мире будет включать в себя бизнес-сектор, помещения для отдыха и молитв, садовый и сельскохозяйственный центры, транспортные станции, которые позволят перемещать людей и грузы между земной поверхностью и орбитальной конструкцией, а также места для магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

Отмечается, что две самые высокие секции башни будут расположены на высоте от 17 до 20 тыс. метров над поверхностью и предназначены для размещения религиозных реликвий и захоронений.

Самая высокая точка башни будет находиться на высоте примерно 32 тыс. метров над землей.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке собираются построить самый длинный небоскреб в мире.