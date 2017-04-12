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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114382 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172952 просмотра

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11 марта, 14:39 • 126959 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123133 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116045 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106380 просмотра

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В Дубае планируют построить воздушный небоскреб

В Дубае планируют построить воздушный небоскреб

Киев  •  УНН

 • 22447 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Дубае может появиться первый в мире воздушный небоскреб, передает УНН со ссылкой на CNN.

Согласно проекту, футуристический небоскреб будет подвешен прочными кабелями к астероиду, который будет вращаться вокруг Земли на расстоянии 50 тыс. км от поверхности планеты. Спутник будет проходить орбиту по траектории в виде восьмерки в северном и южном полушариях в течение 24-часового цикла каждый день.

Предложенная структура конструкции самой высокой башни в мире будет включать в себя бизнес-сектор, помещения для отдыха и молитв, садовый и сельскохозяйственный центры, транспортные станции, которые позволят перемещать людей и грузы между земной поверхностью и орбитальной конструкцией, а также места для магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

Отмечается, что две самые высокие секции башни будут расположены на высоте от 17 до 20 тыс. метров над поверхностью и предназначены для размещения религиозных реликвий и захоронений.

Самая высокая точка башни будет находиться на высоте примерно 32 тыс. метров над землей.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке собираются построить самый длинный небоскреб в мире.

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