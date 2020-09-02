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В день завершення Другої світової війни ми віримо, що на нашій землі настане мир - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні, у день офіційного завершення Другої світової війни, вже 39-й день поспіль як у нас немає бойових втрат на Донбасі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час презентації Стратегії розвитку Харківської області, передає кореспондент УНН.

В день завершення Другої світової війни ми віримо, що на нашій землі настане мир - Зеленський

"Звичайно, ми завжди вдячні всім нашим військовим, які сьогодні захищають країну на Сході. Сьогодні 39-й день поспіль як у нас немає бойових втрат. І в день офіційного завершення Другої світової війни, як і кожного іншого дня, ми всі віримо, що на нашій землі нарешті настане мир. Це – неодмінна запорука для подальшої побудови потужної, сучасної, щасливої України, країни щасливих людей", - сказав Зеленський.

З його слів, для цього, окрім настання миру, потрібні розвинені, успішні регіони України.

Як повідомляв УНН, зі слів Зеленського, ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу.

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