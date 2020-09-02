В день окончания Второй мировой войны мы верим, что на нашей земле наступит мир - Зеленский

"Конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на Востоке. Сегодня 39-й день подряд как у нас нет боевых потерь. И в день официального завершения Второй мировой войны, как и каждый другой день, мы все верим, что на нашей земле наконец наступит мир. Это - непременный залог для дальнейшего построения мощной, современной, счастливой Украины, страны счастливых людей", - сказал Зеленский.

По его словам, для этого, кроме наступления мира, нужны развитые, успешные регионы Украины.

Как сообщал УНН, по словам Зеленского, мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу.



