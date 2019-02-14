В День св. Валентина Київ став у заторах ще до кінця робочого дня

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні ще до завершення робочого дня на дорогах Києва спостерігаються численні затори і пробки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, за даними сервісу, станом на 16.40 в Києві пробки зафіксовані на бул. Тараса Шевченка, Броварському проспекті, на вул. Січових Стрільців, на вул. Великій Васильківській, Великій Житомирській, Жилянській, Вадима Гетьмана, просп. Лобановського тощо.

Крім того, повільно рухаються авто мостом Метро через ремонтні роботи, а також Південним мостом – у напрямку Лівого берега.
Найповільніше авто рухаються проспектом Т.Шевченко, Хрещатиком, Саксаганського, Великою Васильківською, Басейною тощо.

Нагадаємо, станом на 9:05 сьогодні, 14 лютого, на дорогах Києва спостерігався максимальний рівень заторів.

Українські Національні Новини

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Київ

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