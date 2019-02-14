В День св. Валентина Киев стал в пробках еще до конца рабочего дня

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60107 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80498 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130081 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130061 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129631 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124988 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117820 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В День св. Валентина Киев стал в пробках еще до конца рабочего дня

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня еще до завершения рабочего дня на дорогах Киева наблюдаются многочисленные заторы и пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В частности, по данным сервиса, по состоянию на 16.40 в Киеве пробки зафиксированы на бул. Тараса Шевченко, Броварском проспекте, на ул. Сечевых Стрельцов, на ул. Большой Васильковской, Большой Житомирской, Жилянской, Вадима Гетьмана, просп. Лобановского и тому подобное.

Кроме того, медленно движутся авто мостом Метро из-за ремонтных работ, а также Южным мостом - в направлении Левого берега.
Медленнее авто движутся по проспекту Т.Шевченко, по Крещатику, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной и тому подобное.

Напомним, по состоянию на 9:05 сегодня, 14 февраля, на дорогах Киева наблюдался максимальный уровень заторов.

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