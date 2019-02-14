В День св. Валентина Киев стал в пробках еще до конца рабочего дня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня еще до завершения рабочего дня на дорогах Киева наблюдаются многочисленные заторы и пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, по данным сервиса, по состоянию на 16.40 в Киеве пробки зафиксированы на бул. Тараса Шевченко, Броварском проспекте, на ул. Сечевых Стрельцов, на ул. Большой Васильковской, Большой Житомирской, Жилянской, Вадима Гетьмана, просп. Лобановского и тому подобное.
Кроме того, медленно движутся авто мостом Метро из-за ремонтных работ, а также Южным мостом - в направлении Левого берега.
Медленнее авто движутся по проспекту Т.Шевченко, по Крещатику, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной и тому подобное.
Напомним, по состоянию на 9:05 сегодня, 14 февраля, на дорогах Киева наблюдался максимальный уровень заторов.