В Чорному морі на бойовому чергуванні до 10 ворожих кораблів – ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів. Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ, передає УНН.
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В Чорному морі на бойовому чергуванні наразі знаходяться до 10 ворожих кораблів, з яких 1 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп - 8 ракет. В Азовському морі – 1 ворожий корабель.
В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили прохід:
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- до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;
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- до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.
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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російська федерація запускає менше ракет за один обстріл, зокрема збільшивши інтервали між обстрілами.