рф вже випускає менше ракет за раз і збільшує інтервали між атаками - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. російська федерація запускає менше ракет за один обстріл, зокрема збільшивши інтервали між обстрілами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час телемарафону, коментуючи атаку рф 29 грудня, інформує УНН.
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За його словами, країна-терорист задіяла проти України «все, що може рухатися – запускала «шахеди» та била із зенітно-ракетних систем С-300».
«Ми бачимо, що попри масований ракетний удар, інфраструктура України вистояла і вистоїть обов’язково. Ракетний потенціал ворога зменшується. Вони не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості», - додав представник ГУР.
Доповнення
У четвер, 29 грудня, російська армія вкотре здійснила масований ракетний удар по Україні. Ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет, 54 з яких були збиті силами і засобами протиповітряної оборони.