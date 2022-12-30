рф вже випускає менше ракет за раз і збільшує інтервали між атаками - ГУР

Деталі

За його словами, країна-терорист задіяла проти України «все, що може рухатися – запускала «шахеди» та била із зенітно-ракетних систем С-300».

«Ми бачимо, що попри масований ракетний удар, інфраструктура України вистояла і вистоїть обов’язково. Ракетний потенціал ворога зменшується. Вони не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості», - додав представник ГУР.

Доповнення

У четвер, 29 грудня, російська армія вкотре здійснила масований ракетний удар по Україні. Ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет, 54 з яких були збиті силами і засобами протиповітряної оборони.