рф уже выпускает меньше ракет за раз и увеличивает интервалы между атаками - ГУР

Детали

По его словам, страна-террорист задействовала против Украины «все, что может двигаться - запускала «шахеды» и била из зенитно-ракетных систем С-300».

«Мы видим, что, несмотря на массированный ракетный удар, инфраструктура Украины выстояла и выстоит обязательно. Ракетный потенциал неприятеля уменьшается. Они не могут поддерживать столь высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества», – добавил представитель ГУР.

Дополнение

В четверг, 29 декабря, российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил по Украине 69 крылатых ракет, 54 из которых были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.