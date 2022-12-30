рф уже выпускает меньше ракет за раз и увеличивает интервалы между атаками - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. российская федерация запускает меньше ракет за один обстрел, в том числе увеличив интервалы между обстрелами. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время телемарафона, комментируя атаку рф 29 декабря, информирует УНН.
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По его словам, страна-террорист задействовала против Украины «все, что может двигаться - запускала «шахеды» и била из зенитно-ракетных систем С-300».
«Мы видим, что, несмотря на массированный ракетный удар, инфраструктура Украины выстояла и выстоит обязательно. Ракетный потенциал неприятеля уменьшается. Они не могут поддерживать столь высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества», – добавил представитель ГУР.
Дополнение
В четверг, 29 декабря, российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил по Украине 69 крылатых ракет, 54 из которых были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.