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В Черном море на боевом дежурстве до 10 вражеских кораблей – ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 289574 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей. Об этом сообщают Военно-морские Силы ВСУ, передает УНН.

Детали

В Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп - 8 ракет. В Азовском море – 1 вражеский корабль.

В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили проход:

  • к Азовскому морю – 23 судна, из них 8 судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 41 судно, из них 13 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что российская федерация запускает меньше ракет за один обстрел, в том числе увеличив интервалы между обстрелами.

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