В Чернівцях під час вибуху у квартирі постраждало чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час вибуху у багатоквартиреному будинку в Чернівцях постраждало чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на у прес-службу ДСНС Чернівецької області.
"Внаслідок події постраждало четверо осіб. Рятувальники евакуювали їх з будинку та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Одну людину госпіталізували в опікове відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівців з попереднім діагнозом: опіки рук, обличчя та тіла, стан середньої важкості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вибух у квартирі на третьому поверсі житлового будинку стався близько 10:30 на вулиці Якоба фон Петровича, 6.
Рятувальники повідомили, що у результаті було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та №5а, віконні блоки, меблі та частково двері.
Причина вибуху встановлюється.