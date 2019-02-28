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В Чернівцях під час вибуху у квартирі постраждало чотири людини

В Чернівцях під час вибуху у квартирі постраждало чотири людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час вибуху у багатоквартиреному будинку в Чернівцях постраждало чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на у прес-службу ДСНС Чернівецької області.

"Внаслідок події постраждало четверо осіб. Рятувальники евакуювали їх з будинку та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Одну людину госпіталізували в опікове відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівців з попереднім діагнозом: опіки рук, обличчя та тіла, стан середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибух у квартирі на третьому поверсі житлового будинку стався близько 10:30 на вулиці Якоба фон Петровича, 6.

Рятувальники повідомили, що у результаті було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та №5а, віконні блоки, меблі та частково двері.

Причина вибуху встановлюється.

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