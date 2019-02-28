В Черновцах во время взрыва в квартире пострадали четыре человека

"В результате происшествия пострадали четыре человека. Спасатели эвакуировали их из дома и передали работникам скорой медицинской помощи. Один человек госпитализирован в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи Черновцов с предварительным диагнозом: ожоги рук, лица и тела, состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв в квартире на третьем этаже жилого дома произошел около 10:30 на улице Якоба фон Петровича, 6.

Спасатели сообщили, что в результате было повреждено кирпичную перегородку между квартирами №5 и №5а, оконные блоки, мебель и частично дверь.

Причина взрыва устанавливается.