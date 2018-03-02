В Чернігові припинять навчання у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Чернігові буде припинене навчання в шкільних навчальних закладах в зв’язку з перекриттям подачі газу на територію України Російською Федерацією. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради, передає УНН.
В повідомленні вказано, що таке рішення сьогодні оприлюднив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко на засіданні виконавчого комітету міської ради.
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“Попередньо: вже точно на 5 днів закриватимуться школи у зв’язку з відключенням опалення сьогодні з 18.00 години. Окремо вирішуватиметься питання щодо дитячих садочків — які з них будуть залишатися працювати або будуть введені обмежувальні заходи”, — сказав В.Артошенко.
Також, в міській раді Чернігова повідомили, що відповідний текст розпорядження буде готовий сьогодні до середини дня, у ньому будуть вказані дати і список закладів, де припиниться навчання, а також список шкіл, які не підпадають під дію обмежувальних заходів.
Як повідомляв УНН, через зниження тиску газу половина навчальних закладів Житомирщини припиняє навчання.