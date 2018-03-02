В Чернигове прекратят обучение в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Чернигове будет прекращено обучение в школьных учебных заведениях в связи с перекрытием подачи газа на территорию Украины Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает УНН.
В сообщении указано, что такое решение сегодня обнародовал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко на заседании исполнительного комитета городского совета.
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"Предварительно: уж точно на 5 дней закроются школы в связи с отключением отопления сегодня с 18.00. Отдельно будет решаться вопрос о детских садах - какие из них будут оставаться работать или будут введены ограничительные меры", - сказал В.Артошенко.
Также, в городском совете Чернигова сообщили, что соответствующий текст распоряжения будет готов сегодня к середине дня, в нем будут указаны даты и список заведений, где прекратится обучения, а также список школ, которые не подпадают под действие ограничительных мер.
Как сообщал УНН, из-за снижения давления газа половина учебных заведений Житомирской области прекращает обучение.