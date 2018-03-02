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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58756 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70533 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73443 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105924 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99820 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111290 просмотра

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В Чернигове прекратят обучение в школах

В Чернигове прекратят обучение в школах

Киев  •  УНН

 • 9681 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Чернигове будет прекращено обучение в школьных учебных заведениях в связи с перекрытием подачи газа на территорию Украины Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает УНН.

В сообщении указано, что такое решение сегодня обнародовал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко на заседании исполнительного комитета городского совета.

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"Предварительно: уж точно на 5 дней закроются школы в связи с отключением отопления сегодня с 18.00. Отдельно будет решаться вопрос о детских садах - какие из них будут оставаться работать или будут введены ограничительные меры", - сказал В.Артошенко.

Также, в городском совете Чернигова сообщили, что соответствующий текст распоряжения будет готов сегодня к середине дня, в нем будут указаны даты и список заведений, где прекратится обучения, а также список школ, которые не подпадают под действие ограничительных мер.

Как сообщал УНН, из-за снижения давления газа половина учебных заведений Житомирской области прекращает обучение.

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