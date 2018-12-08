В Будапешті пройшли масові протести проти "рабського закону"

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Тисячі угорців вийшли на акцію протестів проти нового законопроекту про працю, який самі протестувальники встигли назвати "рабським". Зміни до трудового кодексу зіткнулися з інтенсивною критикою, яка привела до найбільшого вуличного протесту в країні за цей рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.