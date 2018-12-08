В Будапешті пройшли масові протести проти "рабського закону"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Тисячі угорців вийшли на акцію протестів проти нового законопроекту про працю, який самі протестувальники встигли назвати "рабським". Зміни до трудового кодексу зіткнулися з інтенсивною критикою, яка привела до найбільшого вуличного протесту в країні за цей рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
“Ми протестуємо проти рабського закону” і “Примусьте вашу мати працювати понаднормово”, — написано на транспарантах та прапорах членів профспілок, що мітингують.
Зміни до трудового кодексу, що були представлені в парламенті Угорщини, піддались різкій критиці, яка привела до найбільшого вуличного протесту за цей рік.
Поліція Будапешту обмежила доступ до головній площі біля парламенту країни, куди планували підійти учасники акцій протестів. Через це, учасники зайняли найближчу вулицю, що веде до парламенту.
Потенційно нововведення в законодавстві може обернутися для громадян Угорщини двома додатковими робочими годинами до середнього робочого дня (або додатковим робочим днем на тиждень).
Відповідно до запропонованого законопроекту, роботодавцям гарантуються додаткові понаднормові 250 годин на рік на кожного працівника. Що стосується інших годин, їм доведеться отримати згоду працівників.
У партії прем’єра Віктора Орбана повідомили, що робочий тиждень в Угорщині, як і раніше буде становити як правило п’ять восьмигодинних днів, а працівникам будуть платити за будь-які понаднормові години.
Як повідомляв УНН, у суботу, 8 грудня, під час масових акцій протестів у Парижі, Франція, було затримано 1385 осіб. Зокрема, 135 осіб отримали поранення.