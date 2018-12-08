В Будапеште прошли массовые протесты против "рабского закона"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Тысячи венгров вышли на акцию протеста против нового законопроекта о труде, который сами протестующие успели назвать "рабским". Изменения в трудовом кодексе столкнулись с интенсивной критикой, которая привела к самому крупному уличному протесту в стране за этот год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы протестуем против рабского закона” и “Заставьте вашу мать работать сверхурочно”, — написано на транспарантах и флагах членов профсоюзов митингующих.
Изменения в трудовом кодексе, которые были представлены в парламенте Венгрии, подверглись резкой критике, которая привела к самому крупному уличному протесту за этот год.
Полиция Будапешта ограничила доступ к главной площади у парламента страны, куда планировали подойти участники акций протестов. Из-за этого, участники заняли ближайшую улицу, ведущую к парламенту.
Потенциальные нововведения в законодательстве могут обернуться для граждан Венгрии двумя дополнительными рабочими часами в день (или дополнительным рабочим днем в неделю).
Согласно предложенному законопроекту, работодателям гарантируются дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого работника. Что касается других часов, им придется получить согласие работников.
В партии премьера Виктора Орбана сообщили, что рабочая неделя в Венгрии по-прежнему будет составлять как правило пять восьмичасовых дней, а работникам будут платить за любые сверхурочные часы.
Как сообщал УНН, в субботу, 8 декабря, во время массовых акций протестов в Париже, Франция, были задержаны 1385 человек. В частности, 135 человек получили ранения.