В Будапеште прошли массовые протесты против "рабского закона"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Тысячи венгров вышли на акцию протеста против нового законопроекта о труде, который сами протестующие успели назвать "рабским". Изменения в трудовом кодексе столкнулись с интенсивной критикой, которая привела к самому крупному уличному протесту в стране за этот год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.