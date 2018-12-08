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В Будапеште прошли массовые протесты против "рабского закона"

Киев • УНН

 • 8960 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Тысячи венгров вышли на акцию протеста против нового законопроекта о труде, который сами протестующие успели назвать "рабским". Изменения в трудовом кодексе столкнулись с интенсивной критикой, которая привела к самому крупному уличному протесту в стране за этот год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Будапеште прошли массовые протесты против "рабского закона"

“Мы протестуем против рабского закона” и “Заставьте вашу мать работать сверхурочно”, — написано на транспарантах и ​​флагах членов профсоюзов митингующих.

Изменения в трудовом кодексе, которые были представлены в парламенте Венгрии, подверглись резкой критике, которая привела к самому крупному уличному протесту за этот год.

Полиция Будапешта ограничила доступ к главной площади у парламента страны, куда планировали подойти участники акций протестов. Из-за этого, участники заняли ближайшую улицу, ведущую к парламенту.

Потенциальные нововведения в законодательстве могут обернуться для граждан Венгрии двумя дополнительными рабочими часами в день (или дополнительным рабочим днем ​​в неделю).

Согласно предложенному законопроекту, работодателям гарантируются дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого работника. Что касается других часов, им придется получить согласие работников.

В партии премьера Виктора Орбана сообщили, что рабочая неделя в Венгрии по-прежнему будет составлять как правило пять восьмичасовых дней, а работникам будут платить за любые сверхурочные часы.

Как сообщал УНН, в субботу, 8 декабря, во время массовых акций протестов в Париже, Франция, были задержаны 1385 человек. В частности, 135 человек получили ранения.

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