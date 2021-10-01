В Бразилії сталася страшна ДТП, де колоди дерева відірвалися на автівки: 12 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На бразильській трасі BR 101, поблизу міста Ново Мундо в штаті Баїя сталася аварія, внаслідок якої загинули 12 людей, ще 20 постраждали. Про це інформує УНН з посиланням на Хinhua.
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Відомо, що вантажівка врізалася в автобус і фургон ввечері. Вантажівка була навантажена колодами евкаліпта і прямувала до міста Ітабуна в Баїї, але на повороті транспортний автомобіль вдарився об автобус і фургон, що їхав у протилежному напрямку, і колоди впали на транспортні засоби.
Водії автобуса та мікроавтобуса загинули на місці, а водій вантажівки втік з місця ДТП.
Постраждалих доставили до лікарень у містах Еунаполіс та Порту -Сегуро, шестеро перебувають у важкому стані.
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