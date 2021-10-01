В Бразилии произошло страшное ДТП, где бревна дерева оторвались на автомобили: 12 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. На бразильской трассе BR 101, вблизи города Ново Мундо в штате Баия произошла авария, в результате которой погибли 12 человек, еще 20 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Известно, что грузовик врезался в автобус и фургон вечером. Грузовик был нагружена бревнами эвкалипта и направлялась в город Итабуна в Баии, но на повороте транспортный автомобиль ударился об автобус и фургон, ехавший в противоположном направлении, и бревна упали на транспортные средства.
Водители автобуса и микроавтобуса погибли на месте, а водитель грузовика скрылся с места ДТП.
Пострадавших доставили в больницы в городах Еунаполис и Порту-Сегуро, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Напомним
В Польше произошла смертельная ДТП с украинцами: погибло три человека, авто разорвало пополам.