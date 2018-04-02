В БПП пропонуватимуть з початку відтермінувати, а потім відмінити декларування для активістів
Київ • УНН
КИЇВ.2 квітня. УНН. БПП пропонуватиме парламенту відтермінувати е-декларування для громадських активістів, щоб пройти процедуру відміни цієї норми закону. Про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“Відносно скасування-відтермінування електронного декларування для антикорупційних активістів. Наразі в наших порівняльних таблицях розглядається 7 законопроектів. Фракція прийняла рішення підтримувати президентські законопроекти, які скасовують декларування для громадських активістів, також ми прийняли рішення підтримувати законопроект щодо відтермінування на три місяці е-декларування”, — розповів А.Герасимов.
Він пояснив, що президентські законопроекти мають відповідний висновок Венеційської комісії, тому, за його словами, пропонується в першому читанні проголосувати про скасування декларування активістів.
А.Герасимов додав, що між першим та другим читанням розгляд законопроекту займе час і саме тому, “вноситься законопроект про відтермінування на 3 місяці подання декларацій цими категоріями декларантів”.
“Президентські законопроекти вирішують це питання. Ці три місяці дають нам достатньо часу прийняти (відміну декларування для активістів — ред.) і в другому читані прийняти з урахуванням висновків Венеційської комісії”, — резюмував А.Герасимов.
Як повідомляв УНН, глава парламентської фракції “Блоку Петра Порошенко” Артур Герасимов задекларував 246 984 грн заробітної плати, отриманої в 2017 році.