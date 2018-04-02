В БПП будут предлагать с начала отсрочить, а потом отменить декларирование для активистов

“В отношении отмены-отсрочки электронного декларирования для антикоррупционных активистов. Сейчас в наших сравнительных таблицах рассматривается 7 законопроектов. Фракция приняла решение поддерживать президентские законопроекты, которые отменяют декларирования для общественных активистов, также мы приняли решение поддерживать законопроект об отсрочке на три месяца е-декларирование”, — рассказал А.Герасимов.

Он пояснил, что президентские законопроекты имеют соответствующий вывод Венецианской комиссии, поэтому, по его словам, предлагается в первом чтении проголосовать об отмене декларирования активистов.

А.Герасимов добавил, что между первым и вторым чтением рассмотрение законопроекта займет время и именно поэтому, “вносится законопроект об отсрочке на 3 месяца представления деклараций этими категориями декларантов”.

“Президентские законопроекты решают этот вопрос. Эти три месяца дают нам достаточно времени принять (отмену декларирования для активистов — ред.) и во втором чтении принять с учетом выводов Венецианской комиссии”, — резюмировал А.Герасимов.

Как сообщал УНН, глава парламентской фракции “Блока Петра Порошенко” Артур Герасимов задекларировал 246 984 грн заработной платы, полученной в 2017 году.