В "Борисполі" затримано громадянина Туреччини, якого розшукувала Молдова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На пункті пропуску "Київ" в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Туреччини, оголошеного у міжнародний розшук. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Громадянина Туреччини затримали під час проходження контролю перед посадкою на рейс "Київ-Мінськ". Чоловік, 1976 року народження, оголошений у міжнародний розшук Молдовою за підозрою у контрабанді.
Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Інформацію про затриманого передано до Інтерполу.
Як повідомляв УНН, на кордоні затримали громадянина Туреччини зі списку Інтерполу.
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