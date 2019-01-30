В "Борисполе" задержан гражданин Турции, которого разыскивала Молдова

Гражданина Турции задержали во время прохождения контроля перед посадкой на рейс "Киев-Минск". Мужчина, 1976 года рождения, объявлен в международный розыск Молдовой по подозрению в контрабанде.



Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Информацию о задержанном передано в Интерпол.



Как сообщал УНН, на границе задержали гражданина Турции из списка Интерпола.



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