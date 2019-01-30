В "Борисполе" задержан гражданин Турции, которого разыскивала Молдова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На пункте пропуска "Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Турции, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Гражданина Турции задержали во время прохождения контроля перед посадкой на рейс "Киев-Минск". Мужчина, 1976 года рождения, объявлен в международный розыск Молдовой по подозрению в контрабанде.
Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Информацию о задержанном передано в Интерпол.
Как сообщал УНН, на границе задержали гражданина Турции из списка Интерпола.
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