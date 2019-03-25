В Білорусі на День Волі відбулися масові затримання людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Білорусі на Жовтневій площі Мінська затримали в.о. голови партії ОГП Миколи Козлова і співголови БХД Віталія Римашевського. Лідерів правоцентристської коаліції затримали прямо на очах журналістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Хартія‘97.
"На Жовтневій площі Мінська затримали виконуючого обов’язки голови партії ОГП Миколи Козлова і співголови БХД Віталія Римашевського. Лідерів правоцентристської коаліції затримали прямо на очах журналістів", - йдеться в повідомленні.
Опозиційні політики збиралися покласти квіти до будинку, де було проголошено Білоруську Народну Республіку. Потім міліція затримала ще кількох людей, які зібралися відсвяткувати День Волі в центрі Мінська.
"Стало відомо, що в Мінську затримані музиканти Лявон Вольський, Ігор Варашкевіч і Змітер Дмитро Войтюшкевич і Павло Аракелян, які збиралися дати безкоштовний концерт в центрі Мінська. Міліція попередила учасників імпровізованого концерту, що до них може бути застосована сила", - зазначається в повідомленні.
Попри це на площі залишилося кілька десятків людей. Учасники концерту розповіли, що міліція звинувачувала в організації концерту Лявона Вольського, проте сам музикант заперечує це.
Також, було затримано опозиційну активістку Олену Товсту, яка прикувала себе ланцюгом до стовпа.
"Як пояснила Олена Толстая, вона прикувала себе наручниками до стовпа, так як "День Волі проходить в неволі". Активістка висловила свій протест проти затримань, які пройшли 24 березня. До активістці підійшли міліціонери, перевірили документи, перекусили ланцюг наручників спеціальним інструментом і затримали її через 10 хвилин після початку акції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у білоруських університетах у студентів беруть розписки про ігнорування Дня Волі.