В Беларуси на День Воли прошли массовые задержания людей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Беларуси на Октябрьской площади Минска задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хартия'97.
"На Октябрьской площади Минска задержали исполняющего обязанности председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов", - говорится в сообщении.
Оппозиционные политики собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика. Затем милиция задержала еще нескольких человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре Минска.
"Стало известно, что в Минске задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич и Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в центре Минска. Милиция предупредила участников импровизированного концерта, что к ним может быть применена сила", - отмечается в сообщении .
Несмотря на это на площади осталось несколько десятков человек. Участники концерта рассказали, что милиция обвиняла в организации концерта Лявона Вольского, однако сам музыкант отрицает это.
Также был задержан оппозиционный активистку Елену Толстую, которая приковала себя цепью к столбу.
"Как пояснила Елена Толстая, она приковала себя наручниками к столбу, так как" День Воли проходит в неволе". Активистка выразила свой протест против задержаний, которые прошли 24 марта. К активистке подошли милиционеры, проверили документы, перекусили цепь наручников специальным инструментом и задержали ее через 10 минут после начала акции ", - говорится в сообщении.
Напомним, в белорусских университетах студентов берут расписки об игнорировании Дня Воли.