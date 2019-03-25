В Беларуси на День Воли прошли массовые задержания людей

"На Октябрьской площади Минска задержали исполняющего обязанности председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов", - говорится в сообщении.

Оппозиционные политики собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика. Затем милиция задержала еще нескольких человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре Минска.

"Стало известно, что в Минске задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич и Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в центре Минска. Милиция предупредила участников импровизированного концерта, что к ним может быть применена сила", - отмечается в сообщении .

Несмотря на это на площади осталось несколько десятков человек. Участники концерта рассказали, что милиция обвиняла в организации концерта Лявона Вольского, однако сам музыкант отрицает это.

Также был задержан оппозиционный активистку Елену Толстую, которая приковала себя цепью к столбу.

"Как пояснила Елена Толстая, она приковала себя наручниками к столбу, так как" День Воли проходит в неволе". Активистка выразила свой протест против задержаний, которые прошли 24 марта. К активистке подошли милиционеры, проверили документы, перекусили цепь наручников специальным инструментом и задержали ее через 10 минут после начала акции ", - говорится в сообщении.

Напомним, в белорусских университетах студентов берут расписки об игнорировании Дня Воли.