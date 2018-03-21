У Білорусі у студентів беруть розписки про ігнорування Дня Волі
Київ • УНН
МІНСЬК-КИЇВ. 21 березня. УНН. У білоруських університетах у студентів беруть розписки про ігнорування Дня Волі. Про це передає УНН з посиланням на активіста Юрія Лукашевича.
"Знову почалися затримання, а ось такі розписки роздають студентам університету культури і мистецтв ... Свято наближається", - написав активіст Лукашевич на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото списку з підписами.
На фото зображений документ, в якому, як стверджує активіст, підписувалися студенти.
Згідно фото, це список присутніх на кураторській годині на тему "Ігнорування Дня Волі (25 березня), так як цей захід суперечить ідеології Республіки Білорусь"
Як повідомляв УНН, напередодні 100-річного ювілею БНР - в День Волі, які відзначають білоруси 25 березня, почалися затримання активістів і опозиціонерів.
Крім того, Міндержвиконком заборонив проведення ходи в столиці, однак активісти мають намір провети акцію, повідомивши міську владу попередньо, незважаючи на заборону.