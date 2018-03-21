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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18844 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24034 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69595 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77523 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Беларуси у студентов берут расписки об игнорировании Дня Воли

В Беларуси у студентов берут расписки об игнорировании Дня Воли

Киев  •  УНН

 • 11630 просмотра

МИНСК-КИЕВ. 21 марта. УНН. В белорусских университетах у студентов берут расписки об игнорировании Дня Воли. Об этом передает УНН со ссылкой на активиста Юрия Лукашевича.

"Опять начались задержания, а вот такие расписки раздают студентам университета культуры и искусств...Праздник приближается", - написал активист Лукашевич на своей странице в Facebook, опубликовав фото списка с подписями.

На фото изображен документ, в котором, как утверждает активист, подписывались студенты.

Согласно фото, это список присутсвующих на кураторском часу на тему "Игнорирование Дня Воли (25 марта), так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь"

Как сообщал УНН, накануне 100-летнего юбилея БНР - в День Воли, которые отмечают белорусы 25 марта, начались задержания активистов и оппозиционеров.

Кроме того, Мингосисполком запретил проведения шествия в столице, однако активисты намерены провети акцию, уведомив городские власти предварительно, несмотря на запрет.

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