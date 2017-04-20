В.Бекхем отримала Орден Британської імперії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Колишня учасниця поп-групи Spice Girls, співачка і дизайнер Вікторія Бекхем отримала з рук принца Вільяма Орден Британської імперії за внесок в індустрію моди, передає УНН з посиланням на ВВС.
На церемонію нагородження в Букінгемський палац зірка прийшла з чоловіком — футболістом Девідом Бекхемом і батьками.
“Для мене величезна честь опинитися сьогодні в числі запрошених до Букінгемського палацу. Я пишаюся, що я британка, задоволена і збентежена тим, що отримала цю нагороду від герцога Кембриджського”, — сказала вона.
“Якщо ти даєш волю мріям і багато працюєш, ти можеш досягти неймовірних висот. Я така щаслива розділити цей момент з батьками і чоловіком, а без їхньої любові і підтримки це було б не можливо”, — додала засновниця марки джинсового одягу dVb Style.