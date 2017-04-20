В.Бекхем получила Орден Британской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Бывшая участница поп-группы Spice Girls, певица и дизайнер Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма Орден Британской империи за вклад в индустрию моды, передает УНН со ссылкой на ВВС.
На церемонию награждения в Букингемский дворец звезда пришла с мужем — футболистом Дэвидом Бекхэмом и родителями.
“Для меня огромная честь оказаться сегодня в числе приглашенных в Букингемский дворец. Я горжусь, что я британка, довольна и взволнована тем, что получила эту награду от герцога Кембриджского”, — сказала она.
“Если ты даешь волю мечтам и много работаешь, ты можешь достичь невероятных висот. Я так счастлива разделить этот момент с родителями и мужем, а без их любви и поддержки это было бы невозможно”, — добавила основательница марки джинсовой одежды dVb Style.