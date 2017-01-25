В.Балчун: "Укрзалізниця" втратила через корупцію мільярд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. "Укрзалізниця" втратила через корупцію один мільярд гривень. Про це під час засідання уряду заявив очільник компанії Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.
"Сума завданих збитків від корупційних дій оцінюється нами більше ніж мільярд гривень", - сказав В.Балчун.
Він додав, що в УЗ проведено більше 70 службових перевірок, за результатами яких щодо 31 службової особи матеріали направлено у правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" планує в 2017-2021 роках придбати 96 тисяч одниць рухомого складу.