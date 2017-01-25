В.Балчун: "Укрзалізниця" втратила через корупцію мільярд гривень

"Сума завданих збитків від корупційних дій оцінюється нами більше ніж мільярд гривень", - сказав В.Балчун.

Він додав, що в УЗ проведено більше 70 службових перевірок, за результатами яких щодо 31 службової особи матеріали направлено у правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" планує в 2017-2021 роках придбати 96 тисяч одниць рухомого складу.