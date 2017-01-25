В.Балчун: "Укрзализныця" потеряла из-за коррупции миллиард гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. "Укрзализныця" потеряла из-за коррупции один миллиард гривен. Об этом во время заседания правительства заявил глава компании Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.
"Сумма нанесенного ущерба от коррупционных действий оценивается нами более миллиарда гривен", - сказал В.Балчун.
Он добавил, что в УЗ проведено более 70 служебных проверок, по результатам которых в отношении 31 должностного лица материалы направлены в правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует в 2017-2021 годах приобрести 96 000 ед. подвижного состава.