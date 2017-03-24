В Балаклії, для недопущення випадків мародерства, введено посилений режим патрулювання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Балаклії, місті Харківській області через масштабну пожежу на військовому складі поліція і Нацгвардія перейшли на посилений режим патрулювання. Правоохоронці працюють, щоб не допустити випадків мародерства, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
“Правоохоронці працюють, щоб не допустити випадків мародерства”, — йдеться в повідомленні.
Понад півтисячі правоохоронців забезпечують публічну безпеку і порядок у р. Балаклія Харківської області.
“До несення служби залучено близько 600 правоохоронців, зокрема — 300 поліцейських і 300 бійців Нацгвардії. Функціонують 16 поліцейських постів, які забезпечують виїзд громадян міста. Крім того, вони перекривають рух на в’їзд у місто”, — зазначили в Нацполіції.