В Балаклее для недопущения случаев мародерства введен усиленный режим патрулирования

"Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства", - говорится в сообщении.

Более полутысячи правоохранителей обеспечивают публичную безопасность и порядок в г. Балаклея Харьковской области.

"К несению службы привлечены около 600 правоохранителей, в частности - 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, обеспечивающих выезд граждан города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город ", - отметили в Нацполиции.