В Балаклее для недопущения случаев мародерства введен усиленный режим патрулирования
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Балаклее, городе Харьковской области, из-за масштабного пожара на военном складе полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим патрулирования. Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства", - говорится в сообщении.
Более полутысячи правоохранителей обеспечивают публичную безопасность и порядок в г. Балаклея Харьковской области.
"К несению службы привлечены около 600 правоохранителей, в частности - 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, обеспечивающих выезд граждан города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город ", - отметили в Нацполиции.