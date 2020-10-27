В Азовському морі виявили останки моряків з танкера "Генерал Азі Асланов"

"У Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті Слідкому Росії повідомили, що виявили останки членів екіпажу танкера "Генерал Азі Асланов", який зазнав аварії в Азовському морі. У відомстві зазначили, що призначили генетичні експертизи, щоб встановити особи загиблих ", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що на місці події продовжує працювати слідча група, в числі якої слідчі Краснодарського слідчого відділу на транспорті і криміналісти з досвідом розслідування подібних подій. Розслідування кримінальної справи триває.

Нагадаємо, 24 жовтня на російському нафтовому танкері, що прямував до Ростова-на-Дону, стався вибух. На борту знаходилися 13 осіб екіпажу, 10 з них врятовані. Доля трьох невідома. Причина НП з'ясовується.