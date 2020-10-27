В Азовском море обнаружили останки моряков с танкера "Генерал Ази Асланов"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Следом России обнаружил останки членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома России сообщили, что обнаружили останки членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", потерпевшего крушение в Азовском море. В ведомстве отметили, что назначили генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных событий. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 24 октября на российском нефтяном танкере, следовавшем в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна. Причина ЧП устанавливается.