В Азовському морі продовжились пошуки зниклих рибалок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В акваторії Азовського моря продовжились пошуки зниклих рибалок, які вийшли у море на дерев'яному баркасі і зникли поблизу Бердянська. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Запорізькій області.
"16 березня у ймовірному місці зникнення рибалок продовжуються пошукові заходи особовим складом Морського регіонального координаційного центру на рятувально-пошуковому катері. Інформація, про надзвичайну подію, постійно передається усім судам, що перебувають в акваторії Азовського моря у районі пошуку та поблизу", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що до пошуків залучені й кораблі та наземні сили прикордонної служби України, чотири групи рятувальників ДСНС Запорізької області проводять пошук вздовж берегової лінії в Бердянському, Приморському та Приазовському районах, а також аналогічні заходи проводяться підрозділами ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Нагадаємо, 14 березня у Запорізькій області зникли троє рибалок, що вийшли в Азовське море на дерев’яному баркасі.