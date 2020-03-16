В Азовском море продолжились поиски пропавших рыбаков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В акватории Азовского моря продолжились поиски пропавших рыбаков, которые вышли в море на деревянном баркасе и пропали вблизи Бердянска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
"16 марта в предполагаемом месте исчезновения рыбаков продолжаются поисковые мероприятия личным составом Морского регионального координационного центра на спасательно-поисковом катере. Информация о происшествии постоянно передается всем судам, находящимся в акватории Азовского моря в районе поиска и вблизи", - говорится в сообщении.
Также указано, что к поискам привлечены и корабли и наземные силы пограничной службы Украины, четыре группы спасателей ГСЧС Запорожской области проводят поиск вдоль береговой линии в Бердянском, Приморском и Приазовском районах, а также аналогичные мероприятия проводятся подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Напомним, 14 марта в Запорожской области исчезли трое рыбаков, вышедших в Азовское море на деревянном баркасе.