В Азовському морі горіло риболовецьке судно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Бердянській затоці на півночі Азовського моря горіло риболовецьке судно. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Запорізькій області.
За даними ДСНС, пожежа сталася 20 березня о 21:09.
Як з’ясувалось у ході попереднього розслідування, судно перебувало у морі з 6 людьми на борту. Моряки виявили горіння та звернулися по допомогу. Своїми силами, не даючи вогню розповсюдитись на більш значну площу, вони дісталися до берега, де на них вже чекали рятувальники.
На місці події рятувальники встановили, що на кораблі "СЧС-2097" сталось коротке замикання електропроводки в каюті з послідуючим горінням. Загальна площа пожежі склала 1 кв. м.
Займання локалізували о 21:25, а о 22:00 – ліквідували. Через сильне задимлення у приміщенні вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Постраждалих немає. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Для гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Нагадаємо, на Миколаївщині під час пожежі у житловому будинку загинув 4-річний хлопчик.