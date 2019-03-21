В Азовском море горело рыболовецкое судно

По данным ГСЧС, пожар произошел 20 марта в 21:09.



Как выяснилось в ходе предварительного расследования, судно находилось в море с 6 людьми на борту. Моряки обнаружили горение и обратились за помощью. Своими силами, не давая огню распространиться на более значительную площадь, они добрались до берега, где их уже ждали спасатели.



На месте происшествия спасатели установили, что на корабле "СЧС-2097" произошло короткое замыкание электропроводки в каюте с последующим горением. Общая площадь пожара составила 1 кв. м.



Возгорание локализовали в 21:25, а в 22:00 - ликвидировали. Из-за сильного задымления в помещении пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.



Пострадавших нет. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.



Для тушения пожара привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.



Напомним, в Николаевской обаласти во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик.