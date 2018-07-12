В Азербайджані перекинувся пасажирський автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Азербайджані на автомагістралі Баку-Газах пасажирський автобус перекинувся після того, як в нього врізалася вантажівка. В результаті ДТП одна людина загинула, ще 13 отримали травми, передає УНН з посиланням на Vesti.Az.
Як повідомляється, подія сталася з вини вантажного автомобіля, водій якого заснув за кермом. В результаті цього вантажівка на швидкості зіткнувся з пасажирським автобусом, який кілька разів перекинувся.
"В результаті ДТП на місці померла жінка. 11 постраждалих госпіталізовані, двом була надана необхідна допомога на місці", - повідомив керівник прес-служби Міністерства охорони здоров'я Азербайджану Парвіз Абубекіров.
За фактом поліція почала розслідування.
Як повідомляв УНН, 8 липня українці потрапили в ДТП в Росії.