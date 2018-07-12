В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус

Как сообщается, происшествие произошло по вине грузового автомобиля, водитель которого заснул за рулем. В результате этого грузовик на скорости столкнулся с пассажирским автобусом, который несколько раз перевернулся.

“В результате ДТП на месте скончалась женщина. 11 пострадавших госпитализированы, двоим была оказана необходимая помощь на месте”, — сообщил руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Парвиз Абубекиров.

По факту полиция начала расследование.

Как сообщал УНН, 8 июля украинцы попали в ДТП в России.