В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Азербайджане на автомагистрале Баку-Газах пассажирский автобус перевернулся после того, как в него врезался грузовик. В результате ДТП один человек погиб, еще 13 получили травмы, передает УНН со ссылкой на Vesti.Az.
Как сообщается, происшествие произошло по вине грузового автомобиля, водитель которого заснул за рулем. В результате этого грузовик на скорости столкнулся с пассажирским автобусом, который несколько раз перевернулся.
“В результате ДТП на месте скончалась женщина. 11 пострадавших госпитализированы, двоим была оказана необходимая помощь на месте”, — сообщил руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Парвиз Абубекиров.
По факту полиция начала расследование.
Как сообщал УНН, 8 июля украинцы попали в ДТП в России.