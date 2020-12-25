В Азербайджані оголосили поступову демобілізацію військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Азербайджані оголосили поступову демобілізацію призовників з 25 грудня, які були призвані через військові дії в Нагірному Карабасі, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони Азербайджану.
"Відповідно до Розпорядження Президента Азербайджанської Республіки № 2280 від 28 вересня 2020 року, призовники повинні бути поступово звільнені з військової служби за мобілізацією з 25 грудня 2020 року по 15 квітня 2021 року", - йдеться у розпорядженні Президента.
Нагадаємо, після оголошеного перемир’я в зоні Нагірного Карабаху на нових кордонах Вірменії з Азербайджаном зараз проходить локація прикордонних точок.
У зв’язку з цим в Єревані регулярно спалахують протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Николи Пашиняна, який підписав угоду з Азербайджаном про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.